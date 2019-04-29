شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجاتى شقيق حمادة هلال من والده فقط فى مسلسل "ابن أصول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان محمد نجاتى من تصوير عدد كبير من شماهده ضمن أحداث مسلسل "ابن أصول" الذى يخوض به الفنان حماده هلال السباق الرمضانى المقبل ومن إنتاج سينرجى وإخراج محمد بكير وتأليف أحمد محمود أبوزيد.

نجاتى يجسد من خلال العمل شقيق حمادة هلال من الأب فقط ويقع بينهم العديد من الصراعات سوف تكشفها أحداث المسلسل الذى يراهن عليه نجاتى بقوة خلال الماراثون الرمضانى .

"ابن أصول" بطولة حمادة هلال، محمد نجاتي، رانيا منصور، آيتن عامر، سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، إيناس كامل، عماد رشاد، وغيرهم من الفنانين وهو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى ومن سيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.