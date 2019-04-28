شاهد: إليسا تفاجئ الجميع بفيديو من داخل منزلها.. وما تفعله جديد وخاص

فاجأت النجمة إليسا جمهورها بمقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها الخاص بموقع تويتر، وأظهرت من خلاله جانب طريف من تفاصل يومها داخل منزلها. وظهرت اليسا في احدى المقاطع وهي تمارس التمارين الرياضية الخاصة بالمعدة وهي مستلقية على الارض في منزلها، ويشاركها كلبها “ستار” التمارين على طريقته بالوقوف على بطنها ومراقبة حركاتها بطريقة طريفة وسط ضحك النجمة اللبنانية.

وكذلك نشرت عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام مقطع فيديو آخر للكلب وهو يسير عليها على مكنة المشي، خلال تمارينها الرياضية. وعلقت إليسا على المقطع الاول بالقول “ستار يمارس الرياضة معي”، مع ايموجي لوجوه ضاحكة. نالت المقاطع الطريفة اعجاب الالاف من متابعيها، وساعدت في اظهار جانب جديد من شخصية اليسا للجمهور، فتفاعل معه الناشطون واثنوا على طرافتها وعفويتها في التعامل مع الامور.