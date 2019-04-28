بقبلة وصورة رومانسية .. الفيشاوي يحتفل بعيد زواجه

احتفل الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، بعيد زواجه من ندى الكامل، حيث نشر صورة لهما وهو يقبلها،

وعلق عليها كاتبًا: "لقد مر عام واحد وآمل أن نعيش ونموت معًا".

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي يصور حاليًا الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2" مع الفنان أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داود، محمد ممدوح. وهو عمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.​