بالفيديو .. حسام حبيب يرقص في حفل شيرين عبدالوهاب على أنغام "حبة جنة"

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو من حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب فى الرياض للمطرب حسام حبيب وظهر خلاله وهو يرقص على أنغام أغنية "حبة جنة" لشيرين عبدالوهاب، وهو ما تسبب فى جدل واسع بين

الجمهور حول رد فعله مع كل أغنية .

وكشف الفيديو تعليقا للفنانة شيرين عبدالوهاب وهى تمازح جمهورها قائلة: "اسكت يا بوقي" كنوع من التنبيه لنفسها حتى لا تتعرض إلى

أزمات أخرى، خاصة أن حتى الآن لم يتم الإعلان عن نتيجة التحقيق معها فى واقعة حفل البحرين بنقابة المهن التمثيلية.

يذكر أن أحيت شيرين عبدالوهاب، أمس السبت، حفلها الأول بالعاصمة السعودية الرياض وسط حضور كامل العدد لأكثر من 3500 فرد من مختلف الأسر العربية.