نشرت الفنان شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها وهي تحتفل بنجاح حفلها الأخير الذي أقيم أمس بالعاصمة السعودية الرياض علي طريقة اللاعب محمد صلاح.
يذكر أن أحيت شيرين عبدالوهاب، أمس السبت، حفلها الأول بالعاصمة السعودية الرياض وسط حضور كامل العدد لأكثر من 3500 فرد من مختلف الأسر العربية.
جدير بالذكر أن شيرين عبدالوهاب خضعت خلال الأيام
وكثيرًا ما تعرضت شيرين لانتقادات بسبب تعليقات قالتها في حفلات داخل وخارج مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر علي نهج محمد صلاح .. شيرين عبدالوهاب تحتفل بنجاح حفلها الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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