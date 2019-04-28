علي نهج محمد صلاح .. شيرين عبدالوهاب تحتفل بنجاح حفلها الأخير

نشرت الفنان شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها وهي تحتفل بنجاح حفلها الأخير الذي أقيم أمس بالعاصمة السعودية الرياض علي طريقة اللاعب محمد صلاح.

يذكر أن أحيت شيرين عبدالوهاب، أمس السبت، حفلها الأول بالعاصمة السعودية الرياض وسط حضور كامل العدد لأكثر من 3500 فرد من مختلف الأسر العربية.

جدير بالذكر أن شيرين عبدالوهاب خضعت خلال الأيام

القليلة الماضية للتحقيق في نقابة المهن الموسيقية بتهمة الإساءة لمصر بعد انتشار فيديو لها من حفلها الغنائي بالبحرين، وهي تقول: "هنا أتكلم براحتي.. في مصر ممكن يسجنوني".

وكثيرًا ما تعرضت شيرين لانتقادات بسبب تعليقات قالتها في حفلات داخل وخارج مصر.