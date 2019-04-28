شاهد .. تعليق شيرين عبدالوهاب الأول على نجاح حفلها بالمملكة العربية السعودية

علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" ، علي نجاح حفلها الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.
حبث نشرت "شيرين" صورًا لها من الحفل، وكتبت:" مفيش كلام يوصف فرحتيبجمهور أهل الرياض الهايل وكرم استقبالهم، واتبسطت جدًا جدًا معاهم".
وأحيت شيرين عبدالوهاب حفلًا ضخمًا في العاصمة السعودية الرياض وسط حضورًا جماهيريًا كبيرًا.
يذكر أن شيرين عبد الوهاب خضعت
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