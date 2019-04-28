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شاهد .. تعليق شيرين عبدالوهاب الأول على نجاح حفلها بالمملكة العربية السعودية

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علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" ، علي نجاح حفلها الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، بمدينة الرياض في المملكة العربية .

 

حبث نشرت "شيرين" صورًا لها من الحفل، وكتبت:" مفيش كلام يوصف فرحتي

بجمهور أهل الرياض الهايل وكرم استقبالهم، واتبسطت جدًا جدًا معاهم".

 

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وأحيت شيرين عبدالوهاب حفلًا ضخمًا في العاصمة السعودية الرياض وسط حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

 

يذكر أن شيرين عبد الوهاب خضعت

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خلال الأيام القليلة الماضية للتحقيق في نقابة المهن الموسيقية بتهمة الإساءة لمصر بعد انتشار فيديو لها من حفلها الغنائي بالبحرين، وهي تقول: "هنا أتكلم براحتي.. في مصر ممكن يسجنوني".
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