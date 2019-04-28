كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف شوق Game of thrones الجمهور قبل عرض الحلقة الثالثة؟ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الحساب الرسمى لمسلسل Game of thrones عن الحلقة الثالثة من الجزء الثامن والأخير، والمقرر عرضه الليلة.

ومن المقرر أن تشهد الحلقة بداية الحرب مع ملك الليل وجيشه، الذى وصل إلى حدود "وينترفل" فى الشمال، مع نهاية الحلقة الثانية من العمل، وبعد أن جمع "جون سنو" كل الجيوش التي استطاع جمعها واتجه بهم إلى الشمال، للوقوف معا ضد ملك الليل.

وبالرغم من ذلك ربما تكون وفاة "جون سنو" حتمية من قبل سير "جايمى لانيستر" عندما زار الشمال لأول مرة في الموسم الأول، حيث دار حوار بينه وبين "جون سنو" بعد أن علم الأول بذهاب الثانى إلى الجدار، ليكون من ضمن أفراد الحراسة الليلية.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.

