"أفنجرز: إند جيم" يحطّم الأرقام القياسية لإيرادات السينما عالمياً

أعلنت شركة "والت ديزني" أن فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (أفنجرز: إند جيم) حطّم الإيرادات القياسية لشباك التذاكر عالمياً، بعد تحقيقه 1.2 مليار دولار، حتى الأحد.

وسجّل العمل إيرادات قياسية في الولايات المتحدة وكندا، أكبر سوق عالمية للأفلام السينمائية، بلغت 350 مليون دولار.

وفاق إجمالي عائداته تقديرات المحلّلين والرقم القياسي السابق الذي حصَّله قبل عام فيلم "المنتقمون: الحرب اللانهائية" (أفنجرز: إنفنيتي وور)، ووصل إلى 257.7 مليون دولار.

Advertisements

وقالت "ديزني" التي توزّع العمل، إن "إند جيم" حقّق أيضاً أرقاماً قياسية، مطلع الأسبوع، في الصين والبرازيل وفرنسا وأكثر من 30 سوقاً أخرى.

وتبلغ مدة فيلم الحركة 3 ساعات وهو الجزء الأخير من سلسلة أفلام أنتجتها استديوهات "مارفل" منذ 2007.

ويتناول "إند جيم" شخصيات قصص مصوّرة خارقة، تحظى بشعبية كبيرة مثل "أيرون مان" و"هالك" و"ثور وهي"، إذ تخوض معركة ضد الشرير الخارق "ثانوس".

والعمل من بطولة روبرت داوني جونيور وكريس همسورث وسكارليت جوهانسون، وإخراج الأخوين روسو.