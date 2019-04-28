مهرجان "العين السينمائي" يكشف عن أسماء لجنة التحكيم والعروض الأولى

كشف مهرجان "العين السينمائي" في دورته الأولى، عن أعضاء لجان تحكيم المسابقات المختلفة، وكذلك العروض العالمية الأولى لبعض الأفلام.

يقام المهرجان تحت رعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال الفترة بين 30 أبريل/نيسان الجاري، حتى 3 مايو/أيار المقبل في مدينة العين.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة "الصقر الإماراتي"، من الممثلة والمنتجة المصرية بشرى رئيسا، وعضوية الممثل إبراهيم الحساوي والشاعر إبراهيم محمد ومحمد الكندي المستشار الفني للجمعية العمانية للسينما.

أما لجنة تحكيم مسابقة "الصقر الخليجي" فيرأسها الدكتور هشام جمال الدين، وكيل المعهد العالي للسينما وأكاديمية الفنون في مصر، وعضوية الكاتب والمخرج الإماراتي ناصر الظاهري والمخرج والمنتج الإماراتي خالد محمود، والناقدة اللبنانية مارلين سلوم.

ويترأس المخرج والمنتج البحريني بسام الذوادي مسابقتي "الصقر للفيلم العربي والأجنبي" ومسابقة "الصقر للفيلم المدرسي" ويتكون أعضاء اللجنة من الممثلة ميساء مغربي والممثل منصور الفيلي والكاتب أحمد سالمين.

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كما كشف المهرجان عن استقطابه مجموعة من الأفلام التي تعرض عالمياً وخليجياً للمرة الأولى، ضمن مسابقاته المختلفة بين الأفلام الطويلة والقصيرة، وفي مقدمة هذه الأفلام فيلم الافتتاح "الكنز 2" من إنتاج وليد صبري، وإخراج شريف عرفة، وبطولة محمد سعد وهند صبري ومحمد رمضان وروبي وأحمد رزق.





كما يعرض للمرة الأولى عالمياً وخليجياً فيلم "مسك"، للمخرج الإماراتي حمد السويدي، الذي يشارك في مسابقة "الصقر الإماراتي"، وكذلك الفيلم السعودي "آخر أيام السيرك" للمخرج محمود الشرقاوي، والذي يشارك ضمن مسابقة "الصقر الخليجي".

وفي فئة الأفلام القصيرة، يعرض الفيلم الإماراتي "40" من إخراج طلال محمود، لأول مرة عالميا، بينما يعرض فيلم "أرض التسامح"، للمخرج ناصر اليعقوبي، لأول مرة عالميا في القسم الذي يحمل نفس الاسم.

ويتحدث الفيلم عن قيم التسامح التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتبقى دولة الإمارات أرضاً للجميع، يعيشون عليها بمبادئ المحبة والتعايش والتسامح.