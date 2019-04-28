شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماذا قال أحمد الفيشاوى لزوجته فى عيد زواجهما الأول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بصورة رومانسية وقبلة، هنأ الفنان أحمد الفيشاوى زوجته ندى الكامل بعيد زواجهم الأول متمنيا دوام الحب والعشرة والألفة بينهم.

بكلمات رقيقة وعبارات من العزل، وجه الفيشاوى رسالة إلى زوجته، قائلاً:"لقد مر عام واحد وآمل أن نعيش ونموت معاً".



أحمد الفيشاوى

وأنطلقت شائعات الانفصال بين أحمد الفيشاوى وزوجته الشهر الماضى، والذى سرعان ما نفى تلك الاخبار، حيث هنأ الفنان زوجته ندى الكامل، بعيد ميلادها، حيث نشر صورة معلقًا عليها "إلى زوجتى القوية الباقية.. كل سنة وأنتى طيبة بمناسبة عيد ميلادك.. أحبك".

بينما علقت ندى الكامل على أحدى الحوارات المسجلة لزوجها، والذى كان يتحدث بحب عن زوجته، وقالت "أنا كمان بحبك.. ولا عزاء للحاقدين.. وشكرًا لكل الناس الجدعه اللى عرفت إنهم كتير أوى.. بجد بشكركم.. انتوا حبايبى".

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