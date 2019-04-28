شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تصور "لآخر نفس" 10 أيام فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاربت النجمة ياسمين عبد العزيز على الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "لآخر نفس" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل بشكل حصرى على قناة الحياة، حيث يتبقى لياسمين 15 يوم تصوير منهم 10 أيام تصورهم خلال شهر رمضان لتودع العمل بعدها مباشرة.

ويعمل مخرج العمل حسام على، على مونتاج الحلقات تزامنا مع التصوير وذلك من أجل تسليم الـ 10 حلقات الاولى لقناة الحياة المتعاقدة على عرض المسلسل بشكل حصرى خلال شهر رمضان، ومن المقرر أن يكمل مونتاج باقى الحلقات فور الانتهاء من التصوير مباشرة.

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"لآخر نفس" بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، ومصطفى حشيش، وتأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على، وإنتاج شركة سينرجى.