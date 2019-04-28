شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة ببدلة سباق سيارات فى كواليس "قمر هادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم هانى سلامة، مشاهده فى مسلسل "قمر هادى"، المقرر أن ينافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وننشر صورة له من داخل كواليس العمل وهو مرتدى بدلة سباق سيارات حسب الشخصية التى يجسدها خلال الأحداث.





وقطع المخرج رؤوف عبد العزيز، شوطًا كبيرًا من تصوير المسلسل ويستكمل التصوير بعدة مناطق متفرقة بالقاهرة بحسب الخطة التى وضعها مخرج العمل رؤوف عبد العزيز، والذى فرض بالفعل حالة طوارئ للانتهاء من تصوير الـ15 حلقة الأولى من المسلسل لسرعة تسليمها لقناة ON E، والتى تتولى عرض العمل حصريًا خلال شهر رمضان المقبل بعدما انتهى من تصوير 75 % من إجمالى أحداث المسلسل.

Advertisements

وكان البرومو الدعائي الأول لمسلسل قد حقق نجاحًا كبيرًا، خلال أيام من طرحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لهاني سلامة، حيث حقق نسب مشاهدة عالية تجاوزت الـ2 مليون مشاهدة.

يشار إلى أن "قمر هادى" يعد التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة بالمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما تعاونا سويًا في مسلسلي "فوق السحاب، وطاقة نور".