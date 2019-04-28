شكرا لقرائتكم خبر عن "روح موسيقى الصحراء".. أوم تستعد لإطلاق ألبومها الجديد "دابا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة المغربية أوم من وضع لمساتها الموسيقة الاخيرة على مشروع ألبومها الغنائي الجديد "دابا"، والذي تستعد لإطلاق اولى أغانيه رسميًا مطلع يونيو المقبل، وتقدم أولى حفلاته خلال مشاركتها فى مهرجان "Festival Rio Loco" فى فرنسا منتصف الشهر، على أن يتم صدوره بالكامل يوم 30 أغسطس.

واختارت أوم "دابا" ليكون عنوان ألبومها الجديد، وهو ما يعنى بالدارجة المغربية كلمة "دلوقتى" أو "الآن"، فى إشارة لسعيها لتقديم انطلاقة موسيقية مختلفة تمامًا فى رحلتها الغنائية الممتدة لأكثر من عقد ونصف من السنوات، بحيث تكون "هذه اللحظة" بداية جديدة تكتب فيها تاريخًا مغايرًا، وتقدم خلاله مزيجًا موسيقيًا من روح المزيكا الفلكلورية المغربية ولمسات من موسيقى السول الأمريكية، بإضافة "تاتش" الموسيقى السايكيديليك الإلكترونية لأول مرة، بحيث تقدم محتوى موسيقيا مغايرا تمامًا لذلك الذى ظهرت به خلال ألبومها الأخير "زارابى" منذ 4 سنوات.

أم الغيث الصحراوى المعروفة بلقب "أوم"، مطربة مغربية الأصل من مدينة مراكش، واشتهرت بتقديمها طابع الفلكلور المغاربى الأصيل مع مزيكا السول الأمريكية بلمسات من موسيقى الجاز العالمية، وأطلت بأول ألبوماتها «ليكم»، منذ 9 سنوات، وبعدها بثلاث سنوات بألبومها الثانى «سويرتى» حتى عبرت عن نفسها بشكل أكبر بألبومها الأخير «روح المغرب»، مقدمة خليطا من التراث المحلى والصحراوى مع الجاز.

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