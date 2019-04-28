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الفيشاوي يحتفل بعيد زواجه بقبلة وصورة رومانسية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

احتفل الفنان أحمد الفيشاوي بعيد زواجه من ندى الكامل، بصورة نشرها عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام".

ظهر الفيشاوي في الصورة يقبلها، وكتب: "لقد مر عام واحد وآمل أن نعيش ونموت معًا".

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي يصور حاليًا الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2" مع الفنان أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داود، محمد ممدوح. وهو عمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.​
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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