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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن فرحتها بنجاح حفلها الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، عبر صفحها الشخصية بموقع "أنستجرام".
ونشرت "شيرين" صورًا لها من الحفل، وكتبت:" مفيش كلام يوصف فرحتي بجمهور أهل الرياض الهايل وكرم استقبالهم، واتبسطت جدًا جدًا معاهم".
وأحيت شيرين عبد الوهاب حفلًا ضخمًا في العاصمة السعودية الرياض وسط حضورًا جماهيريًا كبيرًا.
يذكر أن شيرين عبد الوهاب خضعت خلال الأيام القليلة الماضية للتحقيق في نقابة المهن الموسيقية بتهمة الإساءة لمصر بعد انتشار فيديو لها من حفلها الغنائي بالبحرين، وهي تقول: "هنا أتكلم براحتي.. في مصر ممكن يسجنوني".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من شيرين عبد الوهاب عن حفلها بالمملكة العربية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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