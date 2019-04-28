بعد ترشحه لـ"السعفة الذهبية" بـ"كان".. معلومات عن "أحمد الصغير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
أعلنت إدارة مهرجان "كان" السينمائي الدولي، في دورته الـ72 هذا العام، عن اختيارها أحدث أفلام المخرج البلجيكي الحائز على السعفة الذهبية جان بيار داردين بعنوان "أحمد الصغير Young Ahmed"، للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، المقرر إقامته في الفترة من 14-25 مايو المقبل.
الفيلم تدور أحداثه في إطار درامي حول علاقة صبي يُدعى "أحمد" بمعلمته التي تبنت تفسير متطرف عن القرآن الكريم. ويتوقع أن يكون العمل أحد أهم الأفلام التي يتم عرضها بالمسابقة الرسمية بشكل خاص وبفعاليات المهرجان بشكل عام.
كانت بدايات المخرج جان بيار داردين مع فيلم "Rosetta" عام 1999 والذي حاز بفضله على جائزة السعفة الذهبية الأولى بمسيرته، ثم فيلم "Le fils" عام 2002 والذي رُشح به مرة أخرى لجائزة السعفة الذهبية، والتي فاز بها للمرة الثانية عن فيلمه "Le’enfant" عام 2005، لتتواصل نجاحاته الفنية بجائزة "أفضل سيناريو" عن فيلمه "Le Silence de Lorna" عام 2008، وجائزة "لجنة التحكيم الكبري" عن فيلمه "Le gamin au velo" عام 2011، كما رُشح للسعفة الذهبية ثلاث مرات أخرى عن أفلامه "Deux jours, une nuit" عام 2014، وفيلم "La Fille in connue" عام 2016.
يذكر أن إدارة كان السينمائي أعلنت عن تولي المخرج اللبنانية نادين لبكي رئاسة لجنة تحكيم مسابقة "نظرة ما" في سابقة هي الأولى للسينما اللبنانية بشكل خاص وللسينما العربية بشكل عام.
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