سارة الشامي في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نشرت الفنانة الشابة سارة الشامي تفاصيل أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام".

ظهرت سارة في الصور بإطلالة مميزة وجذابة، مرتدية فستانًا أنيقًا. وقد نالت الصور إعجاب الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال سارة الشامي كانت مسلسل "أنا شيري دوت كوم"، والذي يعد أولى بطولاتها المطلقة، وتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويتناول قصة شابة تسعى إلى تحقيق استقلالها.

"أنا شيري دوت كوم " من تأليف محمد فوزي ومصطفى زايد، وإخراج رامي رزق الله، وبطولة سارة الشامي، عماد رشاد، محمد مهران، جيلان علاء، وبسنت شوقي.

