آيتن عامر تحيي ذكرى ميلاد نور الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: حرصت الفنانة آيتن عامر على إحياء ذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف، بصورة نشرتها للفنان الراحل عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام. علقت آيتن على الصورة قائلةً: "عيد ميلاد الأستاذ الله يرحمك ويغفرلك إدعوله نور الشريف". Advertisements وعلق عدد من النجمات على الصور، وكتبت الفنانة لقاء الخميسي: "ألف رحمة ونور". وعلقت الفنانة دينا فؤاد قائلة: "الله يرحمه". نور الشريف ولد في مثل هذا اليوم 28 أبريل عام 1946 في حي السيدة زينب. وهو أحد أهم صنّاع السينما المصرية، احترف التمثيل والإخراج والإنتاج، ويضم مشواره الفني رصيدًا ضخمًا من الأفلام المهمة، من بينها "حبيبي دائمًا"، "ناجي العلي"، "دماء على الأسفلت"، "جري الوحوش"، "الحقونا"، "العار"، "سواق الأتوبيس"، "زمن حاتم زهران". ​

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