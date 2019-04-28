شاهد: صورة جديدة لعمرو دياب ودينا الشربيني تكذب كل شائعات انفصالهما

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للنجم عمرو دياب بصحبة الفنانة دينا الشربيني خلال تواجدهما في الجونة، بسبب حفل جديد للهضبة ولحضور نهائي بطولة الإسكواش. وظهر الثنائي في الصورة بعد نزولهما من الطائرة التي نقلتهم إلى محافظة البحر الأحمر، وبدا في غاية الهدوء والسعادة، نافين بذلك كل الشائعات والقصص التي تحدثت عن انفصالهما لأسباب مجهولة. وكان “الهضبة” نشر صورا من حفله الذي أحياه مساء الجمعة في الجونة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع المصري، اضافة الى محبيه.

من جهة ثانية، يستعد النجم المصري لطرح 4 أدعية دينية خلال شهر رمضان المقبل، حيث انتهى مؤخرا من تسجيلها في الاستديو الخاص به، وبدأ في عمليات المكساج الخاصة بها، ومن المقرر أن يتم طرحها بشكل حصري على شبكة قنوات “النهار”. وتعاون “الهضبة” مع الموزع أسامة الهندي، والملحن عمرو مصطفى، والشاعر تركي آل شيخ، الذي قام بكتابة أحد هذه الأدعية، أما الثلاثة أدعية الأخرى فهي من كلمات الشاعر الراحل مجدي النجار، وألحان عمرو دياب.