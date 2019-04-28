بالفيديو: هيا الشعيبي تسخر من نجم بسبب وزنه الزائد.. وهذا ما حصل مع زميلها

خلال حلولها ضيفة على برنامج “عالسيف” في الكويت تحدثت الفنانة هيا الشعيبي بطريقتها العفوية عن وزن وشكل أحد زملائها، منتقدة وزنه الزائد. وكشفت ان مخرج برنامجها الجديد “فانوس هيونة” الخاص بشهر رمضان المقبل اكتسب الكثير من الوزن الزائد، ووصفته قائلة: “صاير ثلاجة ناشيونال وانا رح اضعفه هالسنة”.

وخلال المقابلة ايضاً أعلنت هيا أنها تصالحت مع زميلها الفنان طارق العلي، بعد خلاف دام لسنوات، وعبرت عن سعادتها لرجوع المياه إلى مجاريها بينها وبينه. وقالت: “خلال تواجدي مع زوجي في استديو تلقيت اتصالا مفاجئا اسعدني وقلت لازم نطوي الصفحات السودة اللي في حياتنا ونبدأ صفحة جديدة في رمضان الجديد، واللي قاعدين نشوفوا كافي بين الدنيا والناس”، وهكذا تصالحت مع طارق.