شاهد .. تعليق شيرين عبد الوهاب الاول علي نجاح حفلها بالمملكة العربية السعودية

علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر صفحها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" ، علي نجاح حفلها الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

حبث نشرت "شيرين" صورًا لها من الحفل، وكتبت:" مفيش كلام يوصف فرحتي

بجمهور أهل الرياض الهايل وكرم استقبالهم، واتبسطت جدًا جدًا معاهم".

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وأحيت شيرين عبد الوهاب حفلًا ضخمًا في العاصمة السعودية الرياض وسط حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب

خضعت خلال الأيام القليلة الماضية للتحقيق في نقابة المهن الموسيقية بتهمة الإساءة لمصر بعد انتشار فيديو لها من حفلها الغنائي بالبحرين، وهي تقول: "هنا أتكلم براحتي.. في مصر ممكن يسجنوني".