بالفيديو .. نوال الزغبي تطرح تتر مسلسل "بروفا"

طرحت المطربة اللبنانية نوال الزغبي أغنية جديدة تحمل اسم "لما بتحسبا"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وقد خصصت تترًا للمسلسل اللبناني "بروفا"، المقررعرضه ضمن السباق الدرامي لرمضان المقبل، وهي من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ،
يذكر أن مسلسل "بروفا" من بطولة أحمد فهمي، ماجي بوغصن، نهلة عقل داود، وسام صباغ، فيفيان أنطونيوس وغيرهم من الفنانين. وهو عمل من تأليف يم مشهدى، وإخراج رشا شربتجى.
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