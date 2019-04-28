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شاهد .. آيتن عامر تحيي ذكرى ميلاد نور الشريف

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حرصت الفنانة آيتن عامر على إحياء ذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف، حيث نشرت صورة  للفنان الراحل، وعلقت عليها كاتبة: "عيد ميلاد الأستاذ الله يرحمك ويغفرلك إدعوله

نور الشريف".

يذكر أن نور الشريف ولد في مثل هذا اليوم 28 أبريل عام 1946 في حي السيدة زينب، وهو

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أحد أهم صنّاع السينما المصرية، احترف التمثيل والإخراج والإنتاج، ويضم مشواره الفني رصيدًا ضخمًا من الأفلام المهمة، من بينها "حبيبي دائمًا"، "ناجي العلي"، "دماء على الأسفلت"، "جري الوحوش"، "الحقونا"، "العار"، "سواق الأتوبيس"، "زمن حاتم زهران". ​

 

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