شاهد .. آيتن عامر تحيي ذكرى ميلاد نور الشريف

حرصت الفنانة آيتن عامر على إحياء ذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف، حيث نشرت صورة للفنان الراحل، وعلقت عليها كاتبة: "عيد ميلاد الأستاذ الله يرحمك ويغفرلك إدعولهنور الشريف".
يذكر أن نور الشريف ولد في مثل هذا اليوم 28 أبريل عام 1946 في حي السيدة زينب، وهو
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