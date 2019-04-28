أغانى الربيع المنسية..

بمختلف الأجيال، غنى المصريون لفصل الربيع على مدى قرون طويلة، لكن ضاع معظم هذا الغناء لعدة أسباب كان أهمها أن هذه الأغنيات لم توثق لأسباب عديدة أهمها تقديمها قبل اختراع الأسطوانات التى وثقت لمعظم الأغنيات، حتى افتتحت الإذاعة المصرية فى 31 مايو عام 1934. ومن يومها، صارت سجلات الإذاعة ومكتبتها المقروءة هى المرجع الأول لتوثيق بعض الأعمال الغنائية آنذاك.

ومن بعض الأغنيات التى تم تقديمها عن الربيع ولم تنتشر مثل غيرها أغنية «الربيع» كلمات قاسم مظهر، وألحان إبراهيم شفيق وأغنية «بين الزهور البديعة»، من كلمات إبراهيم شفيق وألحانه، وغنتهما فرقة الاتحاد الموسيقية سنة 1936.

وفى سنة 1939 قدمت الإذاعة مجموعة من أغانى الربيع، منها اسكتش تمثيلى غنائى فكاهى بعنوان «نص ساعة فى القناطر»، تأليف عزيز أحمد فهمى وسيد مصطفى وتلحين سيد مصطفى، وأغنية «شمس الربيع»، كلمات محمد التابعى الشرابى وألحان سيد مصطفى، وأغنية «على الجناين يالله»، تأليف سيد

شاهين وألحان سيد مصطفى، وأغنية «أهلاً بشم النسيم»، كلمات عبدالعزيز سلام وألحان أحمد صبرة. وفى سنة 1940، غنى سيد مصطفى من كلمات عبدالمعطى حجازى وألحانه أغنية «تانغو الربيع». وغيرها العشرات من الأغانى.

«الربيع» أغنية تأليف محمد عبدالمنعم، وألحان رياض السنباطى وغناء عبدالغنى السيد.

وتحفظ سجلات الإذاعة أغنية «عيد الربيع» كلمات عبدالفتاح عسل، وألحان عبدالحليم نويرة، حيث أداها فريق من المنشدين من الرجال والنساء سنة 1950: «غنّى الربيع لحن العشاق/وقال يا ورد إزاى أبيعه؟»

وفى سنة 1946، غنت عليّة توفيق، من كلمات فتحى قورة وألحان عبدالحميد توفيق زكى أغنية «هلّ الربيع» التى أعاد غناءها عبدالحليم حافظ بعد سنوات، وتقول كلماتها: «هل الربيع الجميل ع الدنيا نوّرها/ومال على الأرض زوّقها وخضرها».

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وكان الموسيقار محمد عبدالوهاب قد غنى فى فيلم «ممنوع

الحب» سنة 1942 من كلمات حسين السيد أغنية «هليت يا ربيع»، وتقول كلماتها: «هليت يا ربيع هل هلالك/متعت الدنيا بجمالك. نبهت الورد وكان نايم/فوق عرشه الأخضر».

«فتان يا ورد الربيع» للموسيقار مرسى الحريرى يقول فى مطلعها: «فتّان يا ورد الربيع/وحسنك لحسنك شذى. بتميل بمنظر بديع/نشوان بعطر الندى».

يوم الربيع هو يوم تسلم الملك الفاروق للسلطة ومنذ عام 1942 إلى عام 1952، توقفت الإذاعة المصرية عن إنتاج أغانٍ عن الربيع، وكان السر فى ذلك هو تصادف أعياد الربيع مع عيد جلوس الملك فاروق على العرش، وقد تم الخلط بين العيدين فى إحدى الأغنيات التى ألفها محمود حسن إسماعيل، ولحنها رياض السنباطى، سنة 1943، وتقول: «اسقنا يا ربيع اسقنا/فالهوى والأغانى هنا. الضحى راقص حولنا/والربى صفقت مثلنا. فاسقه، واسقها، واسقنا/من رحيق الصبا والمنى».

ومثلها الأغنية التى كتبها صالح جودت، ولحنها وغناها محمد عبدالوهاب، وفيها يقول: «حلف الربيع بالله/ما يكون لحسنه أوان. إلا فى عيد مولاه/تاج مصر والسودان. اللى الربيع لولاه/ما تبانش له ألوان».

وغنت أم كلثوم للملك فاروق والربيع معاً من كلمات بيرم التونسى وألحان زكريا أحمد: «قول له: يا نور الزمان/عيدك ده عيد الأكوان.عيد الأزاهر والنيل/بإيده كاسيه ألوان».