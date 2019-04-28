بالصور .. بدء حفل عمرو دياب بالجامعة البريطانية

بدء منذ قليل، الهضبة عمرو دياب حفله المقام في الجامعة البريطانية بمدينة الشروق، وتوافدت أعداد كبيرة من الجماهير لحفل الهضبة، تزامنا مع الاحتفال بأعياد الربيع، وقامت إدارة الحفل بتشغيل عدد من أغاني الهضبة ومنها «باين حبيت ورضيت»، وفتحت الأبواب لدخول الجماهير في الخامسة مساءًا على أن يبدأ الحفل في التاسعة مساءًا، ومن المقرر أن يقوم عمرو دياب بغناء عدد كبير من أغانيه

الجديدة والقديمة التي يعشقها جمهوره.

وطرح عمرو دياب مؤخرا ألبومه الجديد «كل حياتي» في الأسواق، والذي يتضمن 13 أغنية وهم: «يا ساحر، ويتعلموا، وكنت في بالي، وأنت مغرور، وباين حبيت (مع مارشميلو)، ودا لو إتساب، وهدد، وكل حياتي، وملاك الحسن، وقالك ندم، وباين حبيت (رؤية عمرو دياب)، ويا هناه، وتعالي»، وكذلك

طرح منذ أيام أغنية سينجل بعنوان «مقدرش عالنسيان» وحققت نجاحا كبيرا عبر «اليوتيوب».

ووقع اختيار إدارة الجامعة البريطانية بالتعاون مع اتحاد الطلاب على الهضبة ليكون هو نجم الحفل هذا العام، ويقوم بتنظيم الحدث مصطفى أبو دشيش "موستيك" الذي وعد بإقامة حفل عالمي وبشكل مختلف عن الحفلات التي أحياها الهضبة مؤخرا.

Advertisements

ويعيش الهضبة حالة من النشاط، حيث يُحيي 3 حفلات قبل شهر رمضان المبارك، أولها أول أمس أحياها في الجونة، ويوم 28 في الجامعة البريطانية، ويوم 1 مايو في جامعة الأهرام الكندية.