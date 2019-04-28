سعاد حسنى صوت عبّر عن جمال الربيع

تبقى أغنية السندريلا الراحلة سعاد حسنى «الدنيا ربيع» إحدى أشهر الأغنيات التى عبرت عن الربيع وشم النسيم، والحيوية والتفاؤل والانطلاق. غنت سعاد حسنى هذه الأغنية من خلال فيلم «أميرة حبى أنا» 1975 وهى من كلمات صلاح جاهين، ألحان كمال الطويل، كلماتها سحرت القلوب. أنا» 1975 وهى من كلمات صلاح جاهين، ألحان كمال الطويل، كلماتها سحرت القلوب. «الشجر الناشف بقى ورور والطير بقى لعبى ومتهور، وإحنا ما نعرفش إمتى أمال دلوقتى ولا فى سبتمبر». هذه الأغنية الرائعة من يسمعها يشعر بحالة غريبة من السعادة والفرحة والتفاؤل، وصوت سعاد حسنى المبتهج، أعتقد أن هذه الأغنية هى الأخيرة التى عبرت عن الربيع بحق، رحم الله السندريلا.

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