شاهد .. هاني شاكر يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

هنأ المطرب هاني شاكر، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،جمهوره بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

حيث نشر "هاني" صورة جديدة، كتب معلقًا عليها: "كل سنة وإخوتي الأقباط شركاء الأرض والوطن بخير. عيد قيامة مجيد".

يذكر أن آخر أعمال هاني شاكر هي أغنيته "خلصت السنة دي" التي طرحها احتفالاً بانتهاء سنة 2018. والأغنية من كلمات هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف قاسم.