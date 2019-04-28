كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نوال الزغبي تطرح أغنية لما بتحسبا تتر مسلسل بروفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت المطربة اللبنانية نوال الزغبي عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، تتر مسلسل "بروفا"، والذي يعرض خلال السباق الدرامي لشهر رمضان المقبل.

يذكر أن أغنية "لما بتحسبا"، كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ، إخراج إيلى السمعان.

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وتعد هذه المرة الثانية التي تغني فيها نوال الزغبي لمسلسلات أحمد فهمي، بعد غنائها لتتر مسلسل " لأعلى سعر" من خلال أغنية " الناس العزاز" التي حققت نجاحًا كبيرًا.

مسلسل بروفا بطولة ماجي بو غضن، احمد فهمي ، نهلى عقل داوود ووسام صباغ ومن إخراج هشام شربتجي.



