كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عبد الرحمن مع هيفاء وهبي بكواليس "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقط الفنان محمد عبد الرحمن، صورة بصحبة الفنانة هيفاء وهبى، خلال كواليس مسلسل "الواد سيد الشحات" المقرر عرضه خلال موسم رمضان القادم، وأطل محمد عبد الرحمن، خلال الصورة من الكواليس صحبها بتعليق: السنة دي هتولع نااااار.. إنتظروا هيفاء في مسلسل الواد سيد الشحات".

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويشاركه البطولة هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن "توتا" إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، بيومى فؤاد، حميد الشاعرى، محمد ثروت، أحمد فتحى وآخرين.