كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مي كساب تعلق على رومانسية محمد رمضان وحلا شيحة في "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الفنانة مي كساب عن اعجابها بالبرومو الخاصة بمسلسل "زلزال" والذى يجمع بين محمد رمضان وحلا شيحة فى بعض المشاهد الرومانسية وفى الخلفية أغنية لأم كلثوم. وقالت مى كساب فى تعليقها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "برومو محمد رمضان وحلا شيحة بتاع الحب كده بديع جدا جدا شفته ٧٠٠٠ مرة وكل ما اشوفه يوصلني نفس الإحساس يسلم ايد اللي عمله ويسلم احساسهم". وكانت طرحت الفنانة مي كساب، أمس، أغنيتها الجديدة "شايفاك كبير" وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

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