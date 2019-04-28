مصرع خبيرة التجميل الشهيرة دينا حرب في حادث

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت صباح اليوم الأحد خبيرة التجميل المصرية دينا حرب، وشكل خبر وفاتها صدمة كبيرة لمتابعيها خاصة أن الوفاة جاءت بعد ساعات من بث مباشر لها مع متابعيها عبر موقع «فيس بوك».

وكشف أحد المقربين من دينا حرب، أنها توفيت نتيجة تسرب للغاز داخل منزلها بالقاهرة، مما أدى إلى اختناقها، وصرح تقرير الطبيب بالدفن، ومن المقرر أن تجري مراسم تشييع الجنازة عصر اليوم الأحد بمسقط رأسها في المنصورة.

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وأضاف، أن دينا حرب كانت مطلقة، وطليقها أخذ منها ولديها عنوة وحرمها من رؤيتهما، وكانت حنونة وطيبة القلب إلى أبعد الحدود والجميع يشهد بحسن تعاملها مع الآخرين.

يذكر أن دينا حرب، هي خبيرة تجميل شهيرة، ظهرت بعدد من برامج المرأة، بالإضافة إلى مشاركتها بمهرجان الموضة الدولي بلمساتها في تجميل العارضات، لتدلي بنصائحها للفتيات وتحاول من خلال إرشاداتها مساعدة النساء في تزيين وتجميل وجوههن.