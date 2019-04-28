عامر خان يفاجئ معجبيه في الدرجة الاقتصادية – بالفيديو

متابعة بتجــــــــرد: ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة الماضية بفيديو للممثل الهندي عامر خان، ظهر فيه وهو جالس في الدرجة الإقتصادية لشركة الطيران الهندية “إنديجو” على مقعد بجوار نافذة الطائرة.
عامر خان الذي ارتدى قبعة زرقاء، ونظارة على متن الرحلة، بدا سعيدًا بالاهتمام الذي تلقاه من المسافرين معه على متن الطائرة، وفقًا لموقع My Nation الشهير.
كما يظهر في الفيديو أحد المعجبين وهو يقول لعامر خان: “أخي عامر ما شاء الله أنت بطل الدرجة الاقتصادية الحقيقي” بينما قال آخر: “إنها البساطة الحقيقية”.
وكان عامر قد ظهر آخر مرة على الشاشة في فيلم “بلطجية هندوستان” إلى جانب النجوم أميتاب باتشان، كاترينا كييف وفاطمة سانا شيخ.
ويستعد عامر خان في الأشهر المقبلة، لتصوير فيلم “لال سينغ تشادها”، وهو النسخة الهندية الجديدة للفيلم الأمريكي “فورست غامب” من بطولة توم هانكس.
عامر هو أيضًا مؤسس مؤسسة “باني” وهي منظمة غير ربحية تنشط في مجال الوقاية من الجفاف وإدارة تجمعات المياه في ولاية ماهاراشترا.
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