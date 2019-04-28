أحمد فهمي يكشف خفايا شخصية “ماجد” في بروفا

متابعة بتجــــــــــرد: ينتظر المشاهدون في شهر رمضان المبارك مسلسل “بروفا” الرومانسي والاجتماعي المقرر عرضه عبر شاشتي LBCI و LDC.
وكشف بطل العمل، الممثل المصري أحمد فهمي، في تصريحات خاصة به عن بعض خفايا شخصية ماجد في المسلسل، مشيرًا إلى أن ماجد أثّر به كثيرًا، وأكد وجود اختلاف بين شخصيته الحقيقية وشخصية ماجد.
هذا وأعرب أحمد فهمي عن سعادته الكبيرة بخوض هذه التجربة التمثيلية مع الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، مشيرًا إلى وجود “كيمياء” بينهما.
“بروفا” مسلسل رومانسي اجتماعي من تأليف يم مشهدي وإخراج رشا شربتجي وإنتاج شركة إيغل فيلمز للمنتج جمال سنّان، بطولة: ماغي بو غصن، أحمد فهمي، سميرة بارودي، وسام صبّاغ، ماي الصايغ، تاتيانا مرعب، هيام أبو شديد، كارلا بطرس، وسام سعد، فيفيان أنطونيوس، نهلا داوود، ألكو داوود، ريتا حرب، كريستيان الزغبي، رولا بقسماتي، وغيرهم.
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