معين شريف يتألّق بسهرة من العمر في كازينو لبنان

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متابعة بتجـــــــــــــرد: أحيا الفنان اللبناني معين شريف حفلًا غنائيًا كبيرًا في كازينو لبنان مساء 27 نيسان/أبريل من تنظيم شركة PMG التي يرأسها السيد باسكال مغامس.
وقدّم معين شريف خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني من أرشيف العملاق الراحل وديع الصافي، في سهرة من العمر.
الحفل تزامن مع الإحتفال بعيد الفضح المجيد، وحضره عدد من الشخصيات البارزة.
تجدر الإشارة إلى أن حفل معين في كازينو لبنان يندرج ضمن سلسلة السهرات التي تقيمها شركة PMG على مسرح “صالة السفراء” لأهم الفنانين في أمسيات غنائية ضخمة تعيدنا بالذاكرة إلى حفلات الكازينو الماضية.
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