مايا دياب تكشف عن “ربع ساعة” بمشاركة عصام كاريكا

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب ، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو على موقع “إنستجرام”، مقطع فيديو من برنامجها “هيك منغني”، خلال الحلقة التي حلّ عليها الفنان المصري عصام كاريكا ضيفًا، حيث تظهر فيه وهي تطالب الأخير بالكشف عن جزء صغير من أغنيتهما الجديدة “ربع ساعة” التي قام بكتابة كلماتها أحمد شريف ولحنها كاريكا نفسه، ومن المتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة.

وقالت “مايا” في المقطع: “عصام بإمكاني أن أخبر الجمهور خبرًا صغيرًا بأنك قمت بعمل أغنية جديدة لي بعنوان “ربع ساعة”، فمن الممكن أن نقدم لهم جزءا صغيرًا منها”، وتقول كلمات الأغنية “لما قالوا في ربع ساعة رمشك دوب قلوب، قولت لا دي أكيد إشاعة وقولت أجي علشان أشوف”.

يذكر أن آخر أعمال المطربة مايا دياب أغنية “يصفّوا حكي”، التي حظيت برد فعل كبير بعد طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى.