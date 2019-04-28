خاص بالصور- “تن تايم” تطلق منصتها الرسمية من بيروت بحضور مظاهرة فنية

أقامت شبكة “تن تايم” أمس السبت حفلها الرسمي لإطلاق منصتها الترفيهية عبر الانترنت من بيروت وذلك تحت عنوان “كلمني عربي” وبحضور العديد من الفنانين، الاعلاميين، السياسيين، ورجال اعمال ووجوه معروفة من لبنان والعالم العربي.

ووسط مواكبة ضخمة من أهل الصحافة والاعلام سارت الوجوه المعروفة على السجادة الحمراء والتقطت الصور.

الحفل، الذي نقتله قناة الـ mtv على الهواء مباشرة، اضافة الى عدة قنوات عربية وقدمته الاعلامية انابيلا هلال، أحياه فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الذي قدّم باقة من أجمل أغانيه.

عاصي رحب بالحضور وبالمشاهدين وبارك لـ “تن تايم” الانطلاقة الرسمية للمنصة الترفيهية عبر الانترنت من بيروت التي ستبقى منارة لكل العالم رغم كل الصعوبات. كما تمنى “الحلاني” مع اقتراب شهر رمضان المبارك، السلام والخير لـ لبنان وكل البلدان العربية.

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كما أحيا السهرة مجموعة من الفنانين وهم نور الزين، سيف نبيل، اسراء الأصيل، حاتم عمور.

خلال الحفل تم عرض مجموعة من التقارير حول منصة “تن تايم” وهي عبارة عن ثورة في مجال الترفيه التي تحاكي كل من يتكلم اللغة العربية حول العالم. ومكاتب الشركة موجودة في العراق، دبي، مصر، لبنان، سوريا والاردن وقريباً في بلدان أخرى.

كما ألقت المديرة التنفيذية لمكتب تن تايم السيدة ميرا معوض كلمة رحبت من خلالها بالحضور ولفتت ان شبكة “تن تايم” هي منصة للترفيه والبث عبر الانترنت لمجموعة من الأفلام، والوثائقيات، والموضة، والصحة، والبرامج، والمسلسلات العربية والمدبلجة، والعروض العالمية الى جانب المحتويات الموسيقية.

أما رئيس مجلس ادارة “تين تايم” ابراهيم عقل، أكد ان الحلم اصبح واقعاً، وشدد ان المنصة الترفيهية هي عبر الانترنت وهي متميزة عن غيرها لأنها تخاطب العرب بلهجتهم وستبث كمية كبيرة من المحتوى العربي والعالمي وسترضي كافة الاعمار وكافة الاهتمامات.

والمفاجأة كانت تواجد سلطان الطرب جورج وسوف بين الحضور حيث أحب ان يوجّه كلمة بهذه المناسبة مهنئاً خلالها فريق عمل “تن تايم” على هذا الإنجاز. وأكد ان أجمل ما في هذه المنصة انها تتكلم اللغة العربية.