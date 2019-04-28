نوال الزغبي تطرحُ أغنية "لما بتحسبا" لمُسلسل "بروفا".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قامت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بطرح أغنية "لما بتحسبا" وهي شارة مسلسل "بروفا" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".
وظهرت الزغبي في الفيديو الكليب بعدّة مشاهد مختلفة، إلى جانب مشاهد المسلسل التي تجمع بين أبطاله الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن والفنان المصري أحمد فهمي.
وبدأت الزغبي الكليب بكلمات: "بالحياة في لحظات ما بتنعاد.. بنعيشها مرة وحدة.. بالحياة ما في بروفا".
يُذكر أن مسلسل "بروفا" رومانسي اجتماعي، من تأليف يم مشهدي، وإخراج رشا هشام شربتجي، ويشارك في بطولته ماغي بو غصن، وأحمد فهمي، وسميرة بارودي، ووسام صبّاغ، وماي الصايغ، وتاتيانا مرعب، وهيام أبو شديد، وكارلا بطرس، ووسام سعد، وفيفيان أنطونيوس، ونهلا داوود، وألكو داوود، وريتا حرب، وكريستيان الزغبي، ورولا بقسماتي، وغيرهم من نجوم الدراما العربية.
ومسلسل بروفا سيتم عرضه على عدة قنوات فضائية، وهي روتانا دراما، وإل بي سي LBC، وإل دي سي LDC، وعمّان TV.
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