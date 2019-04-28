هل أُصيبت مها محمد بإنفلونزا الخنازير؟.. طبيبها يُجيب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت الفنانة الكويتية، مها محمد، لوعكة صحية شديدة، تم على إثرها نقلها إلى المستشفى لتلقّي العلاج المناسب لحالتها.

لكن بعد ساعات قليلة، انتشرتْ أخبارٌ تُفيد بإصابتها بمرض إنفلونزا الخنازير على السوشيال ميديا، وهو ما تم نفيه من قبل الطبيب المعالج لها على "إنستغرام"، موضحًا أنها مصابة بإنفلونزا h11 وليس إنفلونزا الخنازير.

وقال الطبيب: "بالنسبة للفنانة مها أحب أن أطمنكم الحمد الله ما فيها شيء.. شوية التهابات وحرارة صار لها 5 أيام ما بتنزل وأعطينها شوية أدوية وإن شاء الله بتكون أحسن".

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