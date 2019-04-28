"فنان مكياج" يُحوِّل نفسه إلى نُسخة عن ابنة كايلي جينر.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحوّل فنان ماكياج بريطاني إلى حديث المتابعين على "إنستغرام" بعد نشره فيديو يوضّح فيه الخطوات التي اتبعها لتحويل نفسه إلى صورة طبق الأصل من طفلة النجمة كايلي جينر، ستورمي ويبستر، باستخدام أدوات الماكياج الخاصة به.

وكان هذا الفنان ويدعى أليكسيس ستون 25 عامًا، قد شارك ذلك الفيديو على "إنستغرام" قبل بضعة أيام، وقد حصد أكثر من 748 ألف مشاهدة وأكثر من 1900 تعليق من المتابعين.

وظهر ستون في الفيديو وهو يوضّح بشكل تفصيلي الخطوات التي اتبعها باستخدام الماكياج لكي يحول نفسه إلى طفل يشبه ستورمي، ابنة كايلي جينر، البالغة من العمر عامًا واحدًا، وقد جاءت النتيجة النهائية في الأخير مبهرة ومذهلة بصورة لم يتوقعها كثيرون.

وقد عبَّر أغلب متابعي ستون على موقع "إنستغرام"، وعددهم 800 ألف، عن دهشتهم من المهارة التي استطاع أن يحوّل بها ستون نفسه إلى طفلة مشابهة تمامًا لابنة كايلي جينر، لدرجة أن كثيرين وصفوا ما فعله ستون بأنه شيء مخيف ومرعب وإبداعي.