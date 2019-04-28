شكرا لقرائتكم راغب علامة: معظم أغنياتي قصص حقيقية عشتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق الفنان راغب علامة أغنية "صدفة"، وهي امتداد لأغنيته القديمة الشهيرة "آسف حبيبتي" والتي أطلقها منذ عدة سنوات، كما أنه يستعد لإطلاق أغنيات جديدة قد تكون منفردة أو ضمن ألبوم.

وفي حديث مع "العربية.نت"، أكد راغب علامة أنه قرر إطلاق أغنية "صدفة" لأن فكرة الأغنية أعجبته ففي الأغنية الأولى "آسف حبيبتي" يفترق الحبيبان وينفصلان بينما في "صدفة" التي هي امتداد لها يعود الحبيبان إلى بعضهما وتكون النهاية سعيدة، حسب تعبيره.

وكشف علامة أن معظم أغنياته، إن لم تكن كلها، مبنية على قصص حقيقية عاشها هو.

من جهة أخرى، أشار الفنان إلى أنه يحضّر في ألبومه المقبل لأغنيتين جميلتين باللهجة الخليجية.

كما أكد راغب أنه يستشير ولديه خالد ولؤي وزوجته جيهان في اختيار أغنياته، كما يأخذ برأي شقيقه خضر والفنيين معه في الفرقة.

في سياق آخر، كشف راغب علامة أن في حياته أسراراً وهو يتعامل معها حسب أهميتها وخطورتها، فأحياناً يبوح بسر إلى المقربين، كزوجته أو أولاده، بينما هناك أسرار لا يبوح بها لأحد ويحتفظ بها لنفسه فقط.

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كما أكد أنه يتعامل مع ولديْه كـ"إخوته الصغار"، حيث يتحدثون ويتسايرون وأحيانا يختلفون ويدبّرون "مقالب" لبعضهم البعض على سبيل الدعابة.

أما آخر مرة بكى فيها راغب فقال إنها كانت حين فقد والديه اللذين آلمه فراقهما كثيراً.

وعند الحديث عن المرأة في حياته، كشف راغب أن أكثر ما يحب في المرأة هو "أن تكون على طبيعتها وعفويتها"، كما المرأة البشوشة.

أما الذي يعجبه في زوجته جيهان فهو أنها "سيدة راقية"، مؤكداً أنها "جميلة جداً، وتحافظ على عائلتها وهي أم وست بيت ممتازة وسيدة ناجحة في عملها".

وفي نهاية حديثه مع "العربية.نت"، تطرق راغب إلى شهر رمضان، فقال إنه يحب في هذا الشهر الفضيل القيام بالزيارات الاجتماعية، وهو يحب كل وجبات رمضان الشهيرة، ولو أنه يميل إلى الوجبات النباتية، وطبقه المفضل في هذا الشهر هو "الفتوش".

وأكثر ما يتذكره من رمضان في زمن الطفولة هو "لمة العائلة" مع أهله وإخوته على الإفطار والسحور.