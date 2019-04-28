زوج أسماء أبو اليزيد يهجرها بعد شهر العسل في "هوجان"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تباشر الفنانة الشابة أسماء ابو اليزيد بتصوير دورها في مسلسل "هوجان" الذي تشارك في بطولته مع الفنان محمد إمام ومجموعة كبيرة من الفنانين. حيث تُجسد شخصية فتاة شعبية تُدعى نجوى المنسي وينادونها بـ"نوجا".

وهي تواجه مشاكل كثيرة في حياتها بالرغم من جمالها وقوتها التي تظهر للناس. إلا أنها تعاني من مشكلة كبيرة حين يتركها زوجها بعد شهرٍ من زواجهما دون علمها بالأسباب. علماً أنها تعيش ظروفاً صعبة رغم محاولاتها لادخار النقود لشراء شقة صغيرة لها ولوالدتها وشقيقها الذين بعيشون معها في غرفة.

يُذكر أنها تتميز بقوة الشخصية وتصد الرجال الطامعبن فيها. بينما يمر الوقت دون ان تعرف شيئاً عن زوجها صابر المكوجي، كما تحاول إبعاد شقيقها عن لعب كرة القدم ليركز في دراسته ما يشكِّل سبباً للخلاف الدائم بينهما.

