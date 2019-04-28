نجوى كرم تُشوّق جمهورها لعمل يجمعها بـ"شيرين عبدالوهاب"

كشفت الفنانة نجوى كرم حقيقة الأخبار والتكهنات بشأن تجهيزها عملا جديدا مع الفنانة شيرين عبدالوهاب للمرة الأولى بينهما، وشوقت الجمهور إلى هذه المفاجأة بتأكيدها هذه الأخبار.

وأعلنت نجوى كرم عن مفاجأتها مع شيرين عبدالوهاب بعد نشرها صورا لباقة من الوورد مهداة من شيرين عبدالوهاب لمناسبة إطلاق عطرها الجديد، وشكرت نجوى كرم شيرين وتغزلت بها وقالت: "شفت جنينة ورد وعرفت إنها من فنانة حقيقية.. نحنا أهلك ولبنان بيتك.. كتير انبسطت بالعمل المشترك.. يا نعم الأخوة والإنسانية".

وكتبت شيرين عبدالوهاب في إهدائها لنجوى كرم: "لما شفتك وتعاملت معاكي عرفت يعني إيه شمس الغنية.. شمس فعلا منورة عالناس بتدفيهم وتحميهم.. وإنتي ست الكل.. بتمنى لك كل التوفيق لعطرك الجديد إن شاء الله ينجح ويكون على قدر محبة الناس ليكي"، وكشفت وصلة الغزل بين النجمتين حقيقة تعاونهما معا في عمل جديد قريبا.

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ووُجدت شيرين عبدالوهاب في بيروت مؤخرا لتصوير أعمال عدة فنية من بينها عمل مع نجوى كرم لم تكشف تفاصيله بعد، وتداولت صورة لها مع شقيق نجوى كرم والتي أشارت إلى تجهيز شيرين حملة إعلانية مع نجوى كرم أو دويتو غنائي جديد، وبخاصة بعد كشف نجوى كرم عن تجهيزها مفاجآت غير متوقعة مع "روتانا" خلال الفترة المقبلة.

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