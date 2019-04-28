شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد لم يفهمها الجمهور في السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر السينما المصرية من أقدم وأعرق السينما فى الشرق الأوسط فصنعت أفلامًا كانت علامات فارقة في التاريخ وتعددت أوجهها فجسدت معاناة الشعب المصري في أوقات الحروب والانتصارات وجسدت مشاكل إنسانية كبيرة وأوجدت لها الحلول فهى بمثابة علاج نفسي للكثيرين، ولكن علي الرغم من كل هذا الأبداع إلا أن بعض المنتجين والمخرجين علي مدار تاريخ السينما قاموا بصناعة أفلام غير مفهومة وإخراج مشاهد لا يعلم أحد حتى الأن المغزى منها يمكننا وضعها تحت شعار (اتفرج ومتركزش) لذلك أصبحت فقط موضع سخرية علي مواقع التواصل الأجتماعي بشكل كبير إليكم بعض المشاهد التي رفعت ضغط أغلب من شاهدها.

مشهد غير مفهوم "للشحات مبروك" أسماة بعض رواد "فيس بوك" (المشهد الذي أكد أن الأرض كروية)

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