شكرا لقرائتكم خبر عن "رقصة النيل" تمزج موسيقى كايرو ستيبس مع رقصات باليه الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت فرقة كايرو ستيبس أحدث مقطوعاتها الموسيقية المصورة "رقصة النيل"، والتى جمعتها للمرة الأولى مع باليه دار الأوبرا المصرية، فى كليب تم تصويره "لايف" من آخر حفلات فرقة الجاز العالمية بالمسرح الكبير للأوبرا، نفحت فيها رقصات الباليه "روحًا" حية لتجسيد موسيقاها على المسرح.

وتأتي هذه المقطوعة الاستعراضية نتاج أول تعاون يجمع بين كايرو ستيبس بقيادة المؤلف الموسيقى باسم درويش وباليه الأوبرا بقيادة أرمينيا كامل، لتجسيد مقطوعة الفرقة الشهيرة "رقصة النيل" أو "dance du nile"، بشكل موسيقي راقص بحيث تقدم "شو استعراضي راقص" على طريقة الباليه على أنغام تلك المقطوعة، والذي من المرجح أن يكون بداية لمشروع متكامل تقدم خلاله كاير ستيبس حفلاتها بشكل "شو" مرئي ومسموع، باستخدام صور وخلفيات مرئية من تصميم أسامة بشرى.

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وتنشغل كايرو ستيبس حاليًا بجولة حفلاتها الموسيقية فى ألمانيا، التى تعقب تكريمها مؤخرًا فى إيطاليا، بمشاركة وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم بالأكاديمية المصرية فى روما، فى أحدث تكريم لها عقب تتويجها العام الماضى بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد"، وحمل مؤسسها المؤلف الموسيقى المصرى باسم درويش لقب أول عازف عود ينال هذه الجائزة فى مصر والشرق الأوسط، وأتى تكريم الفرقة عن ألبوم كايرو ستيبس الأخير "فلايينج كاربت"، وشاركت خلاله الفرقة مع رباعى التانجو العالمى كوادرو نويفو.