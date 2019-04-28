شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن مع هيفاء وهبى بكواليس "الواد سيد الشحات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان محمد عبد الرحمن، بصحبة الفنانة هيفاء وهبى، خلال كواليس مسلسل "الواد سيد الشحات" المقرر عرضه خلال موسم رمضان القادم، وأطل محمد عبد الرحمن، خلال الصورة من الكواليس صحبها بتعليق: السنة دي هتولع نااااار.. إنتظروا هيفاء في مسلسل الواد سيد الشحات".



الفنان محمد عبد الرحمن مع الفنانة هيفاء وهبى

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويشاركه البطولة هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن "توتا" إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، بيومى فؤاد، حميد الشاعرى، محمد ثروت، أحمد فتحى وآخرين.

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ويواصل أحمد تصوير المسلسل على قدم وساق قبل حلول شهر رمضان، مع الاستمرار فى عمليات الدعاية حيث طرحت شركة سينرجى على البرومو الشخصيات العديدة التى يجسدها أبطال العمل، سواء الفرعونى أو الهندى أو الصعيدى وفضائيين، وكذلك لاعبى كرة سلة والعودة إلى فترة التسعينيات، كما تم طرح بوسترات دعائية ظهر فيها أبطال العمل الثلاثة.