هاني شاكر يهنئ جمهوره بعيد القيامة وشم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: هنأ المطرب هاني شاكر جمهوره بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، وذلك عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام". نشر "هاني" صورة جديدة، كتب معلقًا عليها: "كل سنة وإخوتي الأقباط شركاء الأرض والوطن بخير. عيد قيامة مجيد". آخر أعمال هاني شاكر هي أغنيته "خلصت السنة دي" التي طرحها احتفالاً بانتهاء سنة 2018. والأغنية من كلمات هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف قاسم.

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