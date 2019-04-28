رانيا منصور: "ابن أصول" مناسب لكل الأعمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تشارك الفنانة رانيا منصور في دراما رمضان بمسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال، والمسلسل المصري الخليجي "دفعة القاهرة".

وقالت رانيا، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها تجسد في "ابن أصول" دور "رحمة"، وهي فتاة بنت من أسرة راقية، تسافر إلى الخارج من أجل استكمال دراستها، وعقب عودتها من السفر تتعرف على "ميشو" الشخصية التي يؤديها حمادة هلال في المسلسل، ثم تتطور العلاقة بينهما وتنتهي بالزواج.

وأضافت أن السيناريو جذبها للمشاركة في العمل، كونه مكتوبًا بطريقة جيدة، بالإضافة إلى كونه عمل خليط ما بين الكوميدي والأكشن.

نفت رانيا مواجهة أي صعوبات خلال تصوير مشاهدها، مؤكدةً أن معظم المشاهد كانت في ديكور واحد.

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وفي السياق، أكدت رانيا أنها تواصل تصوير دورها في المسلسل المصري الخليجي "دفعة القاهرة" المقرر عرضه في رمضان على شاشة "إم بي سي مصر".

وأشارت إلى أن يومين يتبقيان للانتهاء من تصوير "ابن أصول"، مضيفةً أنها أنهت تصوير 70 % من دورها في العمل الذي سيستمر تصويره إلى منتصف رمضان.

وأوضحت، أنها الفنانة المصرية الوحيدة المشاركة في هذا المسلسل بينما جميع أبطاله من الخليج.

وعن طقوسها في شهر رمضان، قالت رانيا: "هقضي رمضان ما بين العيلة والزيارات وتصوير مسلسل دفعة القاهرة، ورغم أني بحب المطبخ، بس لو اعتمدوا عليا أعملهم أكل في البيت هيجوعوا". ​