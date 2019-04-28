بالصور- حنان مطاوع تحتفل: "الرنجة والفسيخ وجوزي والحبايب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بمجموعة صور لها وهي تحتفل بعيد شم النسيم وسط عائلتها، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام". وظهرت حنان" مع زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني وأفراد عائلتها، وكتبت:" شم النسيم والرنجة والفسيخ وجوزي والحبايب". وتشارك حنان مطاوع في السباق الدرامي لرمضان المُقبل من خلال مسلسل "لمس أكتاف"، إلى جانب الفنان ياسر جلال والفنان فتحي عبد الوهاب.

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