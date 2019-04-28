"Avengers: Endgame" في نادي المليار بعد 5 أيام فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نجاح فاق كل التوقعات حققه فيلم "Avengers: Endgame" بتخطي إيراداته حاجز المليار دولار عالميًا (مليار و200 مليون دولار) في أقل من خمسة أيام فقط، وهي سابقة أولى في تاريخ السينما، وفق ما ذكر موقع "CNBC"، الذي وصف الفيلم بالأسرع تحقيقًا لهذه الإيرادات الضخمة بشباك التذاكر العالمي.

طُرح الفيلم بشباك التذاكر العالمي الأربعاء الماضي، وحقق قرابة 100 مليون في أول يوم عرض بشباك التذاكر الصيني، محطمًا الرقم القياسي لفيلم "Avengers: Infinity War" عام 2018 والذي حمل لقب أسرع فيلم يحقق إيرادات في التاريخ بواقع 641 مليون دولار في 11 يومًا.

كما طُرح الفيلم يوم الجمعة بشباك التذاكر الأمريكي، وتمكن من تخطي حاجز 150 مليون دولار، وسط توقعات بتخطيه حاجز 300 مليون دولار مع نهاية الأسبوع. وقد تصدر شباك التذاكر الأمريكي والعالمي في أول أيام عرضه مزيحًا عدد من الأعمال بينها فيلم الرعب "The Curse of La LLorona"، وفيلم الأبطال الخارقين "Captain Marvel".

Advertisements

وتأتي هذه النجاحات على الرغم مما واجهه الفيلم مؤخرًا من أزمة تسريبه بالكامل على عدد من المواقع الإلكترونية، الأمر الذي أفزع الشركة المنتجة التي طالبت جمهور ومتابعي السلسلة بعدم الاستجابة لهذه التسريبات، ومشاهدة العمل بدور العرض السينمائي فقط للحصول على تجربة المشاهدة كاملة كما وعدت الشركة بها.

"Avengers: Endgame" تخطت ميزانيته الإنتاجية 400 مليون دولار، وتدور أحداثه استكمالاً لأحداث "Avengers: Infinity War" بعدما نجح العملاق ثانوس في تجميع الأحجار الأزلية الستة لإبادة نصف الكائنات الحية، ما وقف له الأفينجرز محاولين إعاقته وإنقاذ البشرية.

يشارك في بطولة الفيلم روبرت داوني جونير، مارك رافلو، كريس هيمسورث، كريس ايفانز، سكارليت جوهانسون، جوش برولين. وهو عمل من إخراج الأخوين روسو.