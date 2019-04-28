إيرادات السبت.. "Avengers" يحافظ على الصدارة و"Shazam" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Avengers: Endgame" بطولة Robert Downey Jr، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس السبت 27 أبريل، إيراد قُدر بـ2 مليون و571 ألفًا و371 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "The Curse of La Llorona" بطولة Linda Cardellini، بعد تحقيقه 124 ألفًا و63 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Shazam" بطولة Zachary Levi، بعد تحقيقه 74 ألفًا و564 جنيهًا، وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "After" بطولة Hero Fiennes Tiffin، بعد تحقيقه 33 ألفًا و345 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Pet Sematary" بطولة Jason Clarke، ووصلت إيراداته لـ 30 ألفًا و378 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم "Dumbo" بطولة Colin Farrell، بعدما حقق 27 ألفًا و666 جنيهًا، وفاز بالمركز السابع فيلم "Captain Marvel" والذي حقق 19 ألفًا و975 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "Dragged Across Concrete"، محققًا 19 ألفًا و860 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "Us" بطولة Lupita Nyong'o، بعد تحقيقه 19 ألفًا و592 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم " The Hummingbird Project" بطولة Jesse Eisenberg، وحقق أمس 18 ألفًا و506 جنيهات.